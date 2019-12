Dobra wiadomość dla niedzielnych turystów w Tatrach. Wozy konne nad Morskie Oko będą kursowały dłużej

Dobra wiadomość dla tych, którzy ferie świąteczne spędzają w Tatrach i wybierają się w stronę schroniska nad Morskim Okiem, ale z jakichś powodów nie są w stanie pokonać odległości ok. 8 km (od parkingu do schroniska) o własnych siłach.

Dotychczas wozy czy sanie konne o tej porze kursowały do godz. 16.00. O ile więc decyzja dyrekcji TPN jest korzystna dla turystów, to uderzy w konie, które już dziś są przemęczone. Wprawdzie uczciwie trzeba przyznać, że zwierzęta i tak mają dziś lepiej niż jeszcze kilka lat temu, gdy przedsiębiorczy górale potrafili załadować na wóz i 30 turystów. Obecnie obowiązują ograniczenia do 12 osób na jednym fasiągu. Do tego dochodzą inne obowiązki: regularne badania koni i długi odpoczynek między kolejnymi kursami. Te wszystkie zmiany są skutkiem wypadków, do jakich dochodziło na asfaltówce w stronę schroniska. W 2009 rok padł koń Jordek., a w 2014 r. kolejny koń.