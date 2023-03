Dodatkowy sposób odkładania na emeryturę. Na PPK zdecydowało się ponad 2,5 miliona Polaków

1 marca ruszył tzw. autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oznacza to, że osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną automatycznie zapisane do programu. Jeśli nadal nie chcą oszczędzać w PPK, muszą do 31 marca ponownie złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji.