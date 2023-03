Ponad połowa firm dała podwyżki. Oto kto chętniej wspiera pracowników

Większe firmy wspierają chętniej

Dodatkowe benefity ograniczające wydatki (np. dofinansowanie dojazdów do pracy, bony towarowe do sklepów) zapewnia pracownikom 23 proc. badanych przedsiębiorstw, a 13 proc. firm przyznało im jednorazowo premię inflacyjną. "Wśród dużych firm obserwujemy większą aktywność we wspieraniu pracowników w związku z inflacją" - wskazują eksperci.