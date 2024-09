Restauracja Zacny Pyrkot z Warszawy dołącza do zamówień nietypowe ulotki. Informuje w nich klientów, by m.in. nie obwiniali lokalu za zimne jedzenie. Podkreśla, że zawsze wydaje gorące i odpowiednio zapakowane dania, a wszelkie uwagi dotyczące transportu powinny być kierowane bezpośrednio do przewoźników.

Nie brakuje jednak pozytywnych opinii . "Wszystko bardzo smaczne. Dostawa co do minuty. Zamierzam odwiedzić lokal" (17 listopada 2023 r.). Inny klient dodaje: "Świetna golonka, żeberka i carbonara. Dostawa na czas. Polecam" .

"Bardzo często kurierzy współpracujący z naszymi partnerami nie mogą odnaleźć adresu - wynika to ze słabej znajomości miasta. Dodatkowo często dochodzi do sytuacji, w których kurier zabiera dania z kilku restauracji do kilku punktów, wydłużając tym samym czas dostawy. Ostatecznie klient dostaje jedzenie, którego temperatura jest zupełnie inna od tej, w jakiej zostało ono dostarczone do kuriera" - wyjaśnia restauracja.