Domowe pączki o połowę droższe niż rok temu. Oto ile to teraz kosztuje

Średnia łączna cena tych produktów to obecnie 51 zł, tymczasem przed ubiegłorocznym tłustym czwartkiem wystarczyło wydać 32 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie 56 procent. Serwis zwraca uwagę, że w zestawieniu brak drożdży, bo nie monitoruje ich ceny. Co z porównywanych produktów podrożało najbardziej? Cukier zdrożał z 3,06 zł w styczniu 2022 roku do 6,58 zł obecnie, mąka z 2,88 zł do 4,47 zł, a olej z 7,11 zł do 13,46 zł.