Dostał 100 tys. zł od Biedronki za namalowanie ilustracji do książki

Biedronka wybrała laureata konkursu "Piórko 2018". Za ilustracje do bajki, która ukaże się na sklepowych półkach sieci, zwycięzca otrzymał 100 tys. zł nagrody.

To już czwarta edycja konkursu "Piórko" . Do Biedronki swoje prace nadesłało w tym roku aż 600 osób. Zwycięzca Marcin Macięga zajmuje się brandingiem oraz projektowaniem graficznym.

- Przede wszystkim to super zabawa, popracować z fajnym opowiadaniem i domalować do historii własne interpretacje. No i oczywiście, to ogromna szansa dla młodych ilustratorów, aby móc w końcu wziąć do ręki książkę z własnymi ilustracjami - przekonuje autor grafik do nowej książki.