Praca w Biedronce. Nowe stanowiska i nowe pensje

Biedronka zmieniła zasady zatrudniania pracowników. Wprowadziła dwa nowe stanowiska: kasjer oraz pracownik sklepu, a tym samym zmieniły się zasady wynagradzania. Zatrudnieni na nowych stanowiskach dostają nieco mniej niż pracujący na stanowisku sprzedawca-kasjer.

Stawki w Biedronce zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest lokalizacja sklepu. Pracownicy zatrudniani w tzw. strefie C (czyli sklepy poza dużymi miastami - strefa A to Warszawa, strefa B to duże miasta) na stanowisku sprzedawca-kasjer otrzymają 2,2 tys. złotych stawki bazowej za cały etat (plus nagroda absencyjna i premia kwartalna). Tymczasem "zwykli" kasjerzy oraz pracownicy sklepu otrzymają 2,1 tys. złotych za cały etat (lub proporcjonalnie mniej przy części etatu) plus podobne premie i nagrody. Nowe stawki podał portal wiadomoscihandlowe.pl.