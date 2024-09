Dostał rachunek. Zamiast kilkuset złotych zobaczył kilka tysięcy

Pan Jakub zgłosił się więc do właściciela mieszkania, który następnie napisał dwa odwołania adresowane do zarządu administracji wspólnoty mieszkaniowej .

Właściciel mieszkania ocenia, że "jest to fizycznie niemożliwością, aby jedna osoba zamieszkująca w tym lokalu zużyła taką ilość wody". Według faktury to niemal 144 m3 w pół roku.

W kolejnym piśmie prosi "o umorzenie rozliczenia zimnej i ciepłej wody". Jako powód właściciel mieszkania podaje, że "naliczone m3 są irracjonalnie wysokie w porównaniu do poprzedniego rozliczenia". Stwierdza, że "jest to wręcz niewykonalne zużycie w tak krótkim czasie na jednego lokatora".

Dziennikarze zwrócili się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, aby wyjaśnić kwestię nadmiernych rachunków. Przedstawiciel przedsiębiorstwa zasugerował, że mogło dojść do błędu przy wprowadzaniu danych, stwierdzając, że "to wygląda jakby komuś się przecinek pomylił".