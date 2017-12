Dostarczą paczki nawet, gdy nie ma cię w domu. Paczkomaty to wkrótce może być przeżytek

Kurierzy już niebawem nie będą musieli czekać na obecność klientów. Amazon chce, by... sami wchodzili do mieszkań. Nawet pod nieobecność mieszkańców.

Sezon przed Bożym Narodzeniem to prawdziwy "młyn" w firmach kurierskich. Do przewiezienia jest tyle paczek, że pracownicy często mają dość. Ostatnio informowaliśmy o strajku kurierów w polskim oddziale firmy DHL .

Amazon, czyli jeden z największych na świecie sprzedawców towarów przez internet, chce zmienić reguły gry. Postawi na bardziej dogodną i dla transportu, i klienta metodę dostarczania zakupów. Amerykański gigant właśnie zdecydował się na zakup firmy Blink. To start-up, który produkuje kamery do ochrony nieruchomości.

Co w tym rewolucyjnego? Amazon chce w ten sposób bezpiecznie dostarczać paczki z magazynu do domu klienta. Kuriera można obserwować przez kamerę i zdecydować, czy może wejść - podaje serwis Quartz. Nawet bez konieczności, by ktokolwiek był w domu. Gdy klient wpuści kuriera, będzie mógł obserwować co robi w mieszkaniu. W ten sposób Amazon chce rozwiać część wątpliwości klientów, czy wpuszczać do mieszkania kogokolwiek pod ich nieobecność.