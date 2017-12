Strajk w DHL. Nie wiadomo, gdzie jest część paczek

Trzy godziny czekania bez gwarancji odbioru paczki. Tak wygląda sytuacja w punkcie odbioru paczek DHL przy ulicy Osmańskiej w Warszawie. - Pracownicy mówią, że był strajk kurierów i trzeba cały magazyn sortować od nowa - mówi nam Marek Polański, który próbuje odebrać zamówioną przesyłkę.

- Paczka miała zostać dostarczona wczoraj, ale kurier o godz. 19 stwierdził, że nie ma czasu i przywiózł ją na Osmańską. Dotarłem tam około 20, ale po godzinie powiedziano mi, że pracownicy magazynu wyłączyli komputery i poszli do domu. Dziś dostałem informację, że paczki nie wydano kurierowi, więc od 10.20 czekam na odbiór osobisty. Inni, z którymi rozmawiałem mówili, że czas oczekiwania to trzy, trzy i pół godziny, ale bez gwarancji, że się uda ją odzyskać – mówi nam Marek Polański, który od kilku godzin czeka na Osmańskiej, by odebrać paczkę.

Magazyn do sortowania na nowo

Zakończony strajk dostarczycieli nie rozwiązuje problemów oczekujących na paczki. - Pracownicy centrum biorą numery paczek i szukają ich w magazynie. Problemem jest to, że nie wiadomo, czy one tam są. Część kurierów wyjechało na miasto, ale część pojechała do domów i zostawiła zamknięte samochody. A nie do końca wiadomo, co jest w środku - relacjonuje Marek Polański.