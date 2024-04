Dożywotni dodatek dla seniorów. Można zyskać ponad 3 tys. zł

Świadczenie wspierające w górę

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, świadczenie jest co roku waloryzowane. W tym roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc. W związku z tym od 1 marca 2024 r. świadczenie ratownicze wzrosło z 230 do 258 zł. Oznacza, że w skali roku emeryci mogą zyskać ponad 3 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego. Jest to dodatek dożywotni.