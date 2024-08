Dramat hodowców w Wielkopolsce. Całe stada do zabicia

"Wiemy, że stracimy na tym rzucie"

Hodowcy mierzą się z licznymi konsekwencjami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Chociaż mogą sprzedawać tuczniki do wybranych zakładów mięsnych, które poddadzą mięso odpowiedniej obróbce termicznej, cena za tuczniki jest znacznie niższa. – Wiemy że stracimy na tym rzucie, jednak chodzi nam już tylko o to by pozbyć się zwierząt i nie myśleć o tym, że będą one przerastały – mówi Bilski.