Drastyczne podwyżki czynszów w rządowym programie. "Fuszerka i wydmuszka"

W styczniu stawki wynajmu w programie "Mieszkanie Plus" wzrosły o wskaźnik inflacji. - Program Mieszkanie Plus to 15 tysięcy wybudowanych mieszkań i 15 tysięcy problemów dla ich mieszkańców, bo czynsze sięgają 3 tys. zł, a mieszkańcy nie mogą się wycofać - mówili posłowie Koalicji Obywatelskiej. Zwracali uwagę także na jakość lokali. - W Krakowie to jest istna fuszerka, do tej pory nie zostały odebrane garaże, które zalewa woda - powiedział poseł Aleksander Miszalski.