Dress code - poznaj jego rodzaje

Dress code to określony i formalny ubiór, który najczęściej przyjmuje się w miejscach pracy lub ważnych instytucjach. Istnieje kilka rodzajów tego stylu ubioru, które są odpowiednio stopniowane - od tych najbardziej poważnych, do tych w nieco luźniejszym wydaniu. Elegancko i formalnie - co to jest dress code i kiedy się go stosuje? Nie od dziś mówi się, że szata zdobi, ale i określa człowieka. Wiele mówi o jego stylu, sposobie bycia, wyczuciu mody, a także statusie społecznym. W niektórych miejscach nie można pozwolić sobie na modową swobodę, gdyż obowiązuje w nich określony dress code, czyli zbiór zasad dotyczący formalnego ubioru. Także w Polsce to sformułowanie jest dobrze znane od lat - zwłaszcza w miejscach pracy, takich jak urzędy czy korporacje, w których szefostwo dąży do ujednolicenia outfitu i nadania mu formalnego oraz schludnego charakteru. Często to wygląd zewnętrzny będzie decydował o przebiegu ważnej rozmowy czy spotkania. Mało schludny strój będzie potęgował u odbiorcy pewien niesmak, ale też poczucie braku szacunku do jego osoby. Dlatego, aby nie popełnić modowej gafy, przeczytaj poradnik przygotowany przez redakcję Domodi. Dress code (ang. kod ubioru) oznacza określony strój, który powinno założyć się do pracy, na ważne spotkania biznesowe, ale też na egzamin czy rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego dress code - zarówno męski, jak i damski, kojarzy się z prostym, schludnym oraz spójnym wizerunkiem, który jest odpowiedni do zajmowanego stanowiska. Często też dress code świadczy o profesjonalizmie i swego rodzaju poszanowaniu do drugiej osoby. Należy jednak pamiętać, że istnieją różne odmiany dress code’u - sztywne i bardzo formalne oraz te nieco swobodniejsze, zarówno w modzie męskiej, jak i damskiej. Dress code niejedno ma oblicze - jak dzieli się ten styl? Wygląd pracownika, który ma kontakt z innymi osobami, jest ważny dla jego odbioru przez partnera biznesowego. Ponadto buduje on swoją osobą pozytywny wizerunek firmy. Elegancki, ale zarazem prosty strój, określa także markę osobistą, czyli nas samych, gdy musimy stawić się na egzamin lub załatwić ważną sprawę w urzędzie. Istnieje kilka podstawowych rodzajów dress code’u - poznaj ich rodzaje, aby potrafić dobrać ubiór do danej sytuacji. ● Business dress code Strój biznesowy i formalny, który jest najbardziej kojarzony z pracownikami biur, urzędów czy korporacji. To outfit klasyczny, elegancki, prosty i dobrze skrojony oraz na swój sposób jednolity i harmonijny. Nie ma w nim widocznego przepychu, ale za to odzwierciedla się ponadczasową klasą. Taki formalny oraz biznesowy look ma zacierać też pewną granicę i stawiać na piedestale kompetencje, a nie płeć partnera biznesowego czy jego status społeczny. Panie powinny wybierać proste marynarki, dopasowane koszule oraz spodnie lub spódnice ołówkowe. Mile widziane są sukienki, ale koniecznie za kolana i pozbawione głębokiego dekoltu czy odsłoniętych ramion. Dla panów odpowiednim strojem business dress code jest garnitur w ciemnych kolorach, koszula pod krawatem oraz buty od garnituru. ● Smart casual Smart casual to połączenie elegancji ze sportową swobodą. W wielu firmach na taki modowy luz w dress codzie można sobie pozwolić w piątki. Zarówno smart casual damski, jak i męski opiera się na kilku założeniach, które są oddzielone od stroju formalnego/biznesowego cienką granicą. Smart casual jest strojem półformalnym, a więc musi zachować elementy standardowego i nieraz sztywnego dress code’u, ale jednocześnie może przemycać luz oraz nonszalancję. Kobiety w tym wydaniu mogą pozwolić sobie na luźniejsze marynarki (także w kolorze) oraz koszule z deseniami. Proste spodnie mogą zamienić na jeansy, a ołówkowe spódnice na te bardziej rozkloszowane (ale nadal za kolana). W smart casual nadal widoczna jest elegancja i paryski szyk, ale więcej w nim koloru i modowej ekstrawagancji. Mężczyźni mogą zamienić sztywne marynarki od garnituru na te bardziej swobodne i sportowe, a spodnie na kant na popularne oraz wygodne chinosy lub jeansy. Koszula nie musi być biała i zapięta na ostatni guzik oraz zwieńczona krawatem. Marynarkę ponadto można zamienić na kardigan lub sweter. ● Formal Attire - Black i White Tie Najbardziej formalny i uroczysty strój, który zakłada się na uroczyste kolacje, gale lub bankiety. Nazywany również strojem wieczorowym. Możemy także spotkać jego podział na Black i White Tie. Gdy na zaproszeniu widnieje taka wzmianka, to znak, że wymagany jest określony ubiór, do którego należy się zastosować. Black Tie dla mężczyzn oznacza, że trzeba włożyć czarny smoking, białą koszulę oraz czarną muszkę. Kobiety natomiast powinny postawić na długą wieczorową suknię o prostym kroju, buty na szpilce oraz koktajlową torebkę. Całość jednej i drugiej stylizacji może zdobić subtelna biżuteria. White Tie to nieco wytworniejszy i arystokratyczny styl, który u panów wiąże się z wymogiem założenia fraka z dłuższymi połami, białej koszuli oraz białej lub czarnej muszki. Panie mogą sobie pozwolić na suknię balową, na którą zakłada się elegancki szal. Obecnie w trendach stylizacji pracowniczych częściej przeważa dress code smart casual, który umożliwia pracownikom bardziej swobodny sposób bycia. Istnieją jednak jeszcze miejsca, takie jak banki, urzędy, korporacje, w których - zwłaszcza pracownicy na wysokich szczeblach - nie mogą pozwolić sobie na odejście od pewnych norm i standardów w zakresie stroju.