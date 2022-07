Drożdżówka z jagodami za 16 zł. Kuriozalne ceny w osiedlowej piekarni

"Dla mnie szok" - tak cenę jagodzianki w jednej z wrocławskich piekarni komentuje ekonomista Rafał Mundry. Zdjęciem z ceną drożdżówki podzielił się on na Twitterze, zaznaczając, że nie jest to lokal w ścisłym centrum miasta, a na jednym z osiedli mieszkaniowych. Zwrócił też uwagę na to, że ceny innych drożdżówek były już sporo niższe - choć nadal wysokie.