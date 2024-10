Drożyzna na cmentarzach. "Płaciłam 4 zł, a dziś kosztuje 6,50 zł"

Podobnego zdania jest Barbara Gadomska z Siedlec. – My emeryci jesteśmy najbiedniejszą grupą społeczną i musimy liczyć każdą złotówkę. Już drżę, co się będzie działo z cenami na Święto Zmarłych. Już w tej chwili te ceny systematycznie rosną. Za taki sam wkład do znicza w ubiegłym roku płaciłam 4 złote, a dziś kosztuje 6,50 zł. Jak ktoś nie przystopuje cen wieńców, zniczy i wkładów nie będę miała za co ubrać grobów bliskich – mówi seniorka.