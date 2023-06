Duże pieniądze dla Igi Świątek. Wiemy, ile zarobiła w Roland Garros

Pula nagród w tegorocznym Roland Garros jest większa niż rok wcześniej. Już za sam występ w 1. rundzie tenisiści zarobili po 69 tys. euro brutto (ok. 310 tys. zł), czyli 7 tys. więcej niż w 2022 r. Awans do 2. rundy to już premia w wysokości 97 tys. euro (ok. 437 tys. zł), 11 tys. więcej niż rok temu. Za 3. rundę nagroda to 142 tys. euro (ok. 640 tys. zł), 16,2 tys. więcej niż w 2022 r. - podaje "SE".