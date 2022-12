Dwie takie same sprawy, dwa różne wyroki. Kara za wyciąganie jedzenia z kontenera przy Biedronce

Kiedy mężczyzna drugi raz wyciągał żywność (mleko i pomidory) z kontenera stojącego przy sklepie, został zatrzymany przez ochroniarza, który wezwał policję. Ochroniarz rozpoznał, że ten sam człowiek już dwa tygodnie wcześniej wyciągnął z kontenera żywność - wtedy były to jajka. Policja chciała ukarać go mandatem, ale zatrzymany odmówił jego przyjęcia. Dlatego funkcjonariusze skierowali wniosek do sądu o ukaranie na podstawie Kodeksu wykroczeń.