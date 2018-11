"Dzień singla", czyli chińska odpowiedź na "czarny piątek". Polacy mogą liczyć na zniżki przekraczające 50 proc.

"Dzień singla" to międzynarodowe "święto" tanich zakupów w internecie, wymyślone przez Chińczyków. Coraz chętniej biorą w nim udział Polacy, bo chińskie sklepy internetowe mają już nad Wisłą miliony klientów.

"Dzień singla" przypada co roku 11 listopada, czyli w dniu miesiąca, którego data składa się z samych jedynek. Podczas 24-godzinnych wyprzedaży w chińskich sklepach internetowych zniżki przekraczają nawet 50 proc. Przypomina to amerykański "czarny piątek", kiedy to sieci handlowe na jeden dzień obniżają ceny swoich produktów - nierzadko bardzo zdecydowanie.