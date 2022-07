Dziesiąta podwyżka stóp procentowych niemal pewna. "Pogadanki Glapińskiego przejdą do historii"

- Jestem przekonany, że RPP podejmie decyzję o dziesiątej podwyżce stóp procentowych, bo nie ma innego wyjścia - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Artur Nowak-Far, SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. – Trzeba jednak pamiętać o tym, że decyzja dziś podjęta, będzie miała swoje skutki dopiero za czas jakiś. Dziś wciskamy guzik, a za pół roku zobaczymy efekt. Dlatego przed RPP i prezesem Adama Glapińskiego trudna decyzja. Uważam, że jego wystąpienia na konferencjach prasowych przejdą do historii. To są jakieś pogadanki. Warto zobaczyć wystąpienia prezesów banków centralnych w innych krajach. Im więcej prezes Glapiński robi wynurzeń, tym gorzej. Powinien tłumaczyć obywatelom pewne mechanizmy, ale robi to tak, że nie wiadomo, które komunikaty są do społeczeństwa, a które dla rynku.

