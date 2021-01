Niedziela handlowa? Tak, ale tylko w połowie. Handel już prosi o więcej i szykuje się do odmrażania

Pierwsza z nich przypada 31 stycznia. Tradycyjnie już ostatnia niedziela tego miesiąca jest wolna od zakazu. Podobnie było w zeszłym roku. Kolejne to:

Jednak ten rok jest na tyle wyjątkowy, że jedyne zakupy, na jakie możemy się wybrać 31 stycznia, to te w sklepach typu: Biedronka, Lidl, Rossmann lub ewentualnie w sklepach budowlanych lub meblowych. O niedzielnym wyjeździe do galerii po nowe buty, zimowe rękawiczki czy ciepły płaszcz, możemy jeszcze zapomnieć.

Sprzedawcy znikają z galerii? "Zwiększy się pustostan"

Wszystko przez obostrzenia epidemiczne. W przypadku handlu kończą się one dopiero w najbliższy poniedziałek, czyli 1 lutego. Jak zapowiedział rząd, to właśnie od poniedziałku wszystkie sklepy w galeriach znowu zostaną otwarte w reżimie sanitarnym. Dodatkowo znikną godziny dla seniorów, a oprócz handlu do pracy będą też mogły wrócić galerie sztuki oraz muzea. Będzie tam obowiązywał limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Tak samo jak w centrach handlowych.