Dziwny SMS od Play? Nie odpowiadaj! To może być oszustwo

Klienci sieci Play dostają podejrzane wiadomości, zachęcające do wpłaty drobnych kwot na nieznane konto. Maja to zrobić, inaczej numer zostanie zablokowany. Sieć odpowiada, że nie ma z tym nic wspólnego i ostrzega klientów.

W wiadomości był też link przekierowujący do strony, na której można dokonać wpłaty. Przedstawiciele sieci tłumaczą, że nie mają z tym nic wspólnego. Jednocześnie ostrzegają przed próbą wyłudzenia. Numer nie jest zagrożony, blokady konta nie będzie, bo to próba wyciągnięcia pieniędzy.

"Uwaga! Ktoś wysyła do klientów Play SMS zachęcające do dopłaty drobnych kwot, strasząc blokadą konta. To nie my! Nie reagujcie!" - napisał na Twitterze rzecznik firmy, Marcin Gruszka.