Efekt wojny odczujemy już w marcu. Luty był ostatnim "normalnym" miesiącem

Pierwszy kwartał roku bardzo dobry

"Szybki przegląd kategorii wskazuje na to, że nie pomyliliśmy się, zakładając niższą dynamikę produkcji górniczej i wyhamowanie produkcji energii z uwagi na łagodną zimę. Wynik przetwórstwa przemysłowego był za to korzystny – dynamika nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca" – stwierdzili analitycy Pekao.