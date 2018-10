Ekspansja sieci KiK. Chce uruchomić 10 sklepów w październiku

Sieć sklepów KiK zapowiedziała uruchomienie 10 nowych sklepów w październiku. Docelowo KiK planuje otworzenie ok. 650 sklepów w Polsce, utrzymując tempo otwarć na poziomie 50-60 sklepów rocznie.

Strategia sieci jest jasna, chociaż KiK deklaruje elastyczność w zależności od sytuacji na rynku, trendów w branży i feedbacku ze strony klientów oraz pracowników. Realnie do końca 2018 roku w Polsce ma funkcjonować 250 sklepów, co oznacza, że do końca roku powstanie ich jeszcze około 20 – z czego 10 otwarć planowanych jest na październik. Sieć zapowiada, że liczba 650 sklepów jest celem, do którego dążą.