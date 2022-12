Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty. ZUS przypomina: od stycznia ważna zmiana

Nieco inaczej wygląda sytuacja z tymi, którzy przejdą na emeryturę lub rentę w 2023 roku i w latach kolejnych. Tej grupie seniorów ZUS z automatu wystawi tylko legitymację w wersji elektronicznej, do korzystania przy użyciu smartfona. Jeśli jednak ktoś woli posługiwać się legitymacją plastikową, ma do tego prawo. Żeby ją dostać, będzie musiał złożyć wniosek do ZUS o jej wyrobienie. Jak tłumaczy zakład, służy do tego formularz ERL.