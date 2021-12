Emeryci dostaną więcej. Powód jednak nie jest wesoły

Z powodu wzrostu śmiertelności spowodowanej pandemią koronawirusa, emeryci będą mogli liczyć na wyższe emerytury. Jak to możliwe? Chodzi o statystykę. ZUS do wyliczenia wartości świadczeń posługuje się ,.in. tabelą średniej długości życia. Im ten czynnik jest mniejszy, tym pieniędzy otrzymać można więcej.