Emerytka dostała rachunek na 11 tys. zł. Za wodę zużytą w pustostanie

Emerytka z Białegostoku dostała rachunek za wodę, musi zapłacić blisko 11 tys. zł, ale nie ma z czego. Co więcej, rachunek wystawiono za zużycie wody w domu, który od lat jest pustostanem.

Emerytka nie ma z czego zapłacić ogromnego rachunku, jaki naliczyły jej Wodociągi Białostockie. To niemal 11 tys. zł za nieruchomość, która od lat jest pustostanem - informuje "Fakt". Kobieta twierdzi, że to wina wodomierza, który zamarzł i wskazał horrendalne zużycie. Wodociągi to wykluczają.

- Wcześniej płaciłam po 4 zł za wodę, bo w tym domu od lat nikt nie mieszka. I nagle dostaję prawie 11 tys. zł za pół roku. Byłam w szoku - powiedziała dziennikowi pani Anna. I zastanawia się, jak ma uregulować zobowiązanie, bo z niskiej emerytury nie da rady.

Olbrzymi rachunek wystawiono za okres od stycznia do kwietnia 2017 r., to właśnie w kwietniu pani Anna zauważyła, że w piwnicy pękła rura. - Od razu zakręcono mi wodę. A później dostałam rachunek, jakby woda leciała non stop. To niemożliwe, bo przychodziłam do tego domu co trzy dni. Nic nie leciało. W styczniu i lutym w ogóle rury były zamarznięte - relacjonuje w "Fakcie" emerytka.

Wodociągi twierdzą, że rura mogła pęknąć wcześniej, a woda wsiąkała w grunt lub przedostawała się do kanalizacji deszczowej. Jednak nie są w stanie "jednoznacznie stwierdzić", jak i gdzie woda wypływała.

- Dom leży na granicy doliny rzeki Białej, więc istnieje możliwość, że wsiąkająca w grunt woda spływała do rzeki - tłumaczy Krzysztof Kita z Wodociągów Białostockich. Te zaproponowały emerytce rozłożenie długu na raty, jednak pani Anny nawet na to nie stać. Uważa, że rachunek jest krzywdzący, sprawa trafiła do sądu.