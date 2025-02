To już dzisiaj. Emeryci dostaną wyższe emerytury

Jak słyszymy w ZUS , pierwsze przelewy z emeryturą po waloryzacji wyjdą do seniorów już 27 lutego. Oznacza to, że pieniądze trafią do emerytów i rencistów w czwartek lub w piątek.

Analizując podwyżki, zauważyliśmy, że minimalna emerytura po waloryzacji w marcu wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł, co w przeliczeniu na rękę daje 1709,81 zł. Jest to zwiększenie o 89,14 zł netto w stosunku do obecnej kwoty minimalnej emerytury.