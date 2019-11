Emerytury i renty 2020. Waloryzacja i wypłata "trzynastek" oznaczają więcej pieniędzy

W 2020 r. emerytów i rencistów czeka kwotowo-procentowa waloryzacja świadczeń, co oznacza podwyżkę podobną do tej z obecnego roku. Do tego dojdzie wypłata "trzynastek", ale już z nowym wyliczeniem, więc będzie to 958 zł na rękę.

Waloryzacja 2020. Emerytury i renty wzrosną, a do tego dojdą "trzynastki" (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK)

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 r. ma być kwotowo-procentowa, a to oznacza, że nie będą to groszowe podwyżki. Najbiedniejsi będą rozliczani kwotowo, dostaną 70 zł brutto, co daje 57 zł na rękę więcej każdego miesiąca, czyli niespełna 700 zł w całym roku. Z kolei ci z emeryturami na poziomie 1,8 tys. zł na rękę będą już podlegać waloryzacji procentowej - rząd założył w budżecie na 2020 r., że będzie to 3,24 proc.

A do tego kolejna tura "trzynastek", wyliczanych po nowemu. Po waloryzacji najniższa emerytura wzrośnie do 1170 zł brutto i na takim też poziomie będą "trzynastki". Podstawowa najniższa emerytura to będzie 992 zł na rękę, ale "trzynastka" da już 958 zł na rękę (wszystko dlatego, że również emerytów obejmuje obniżona stawka PIT z 18 do 17 proc., jednak ZUS wszystkie wypłaty rozkłada na 12 miesięcy, czyli równy rok, wliczając w to również "trzynastkę"). Niemniej, sumując dodatkowe świadczenie oraz waloryzację, najbiedniejsi emeryci zyskają łącznie blisko ponad 1,6 tys. zł w skali roku.

"Super Express" wyliczył przykłady dla różnych poziomów otrzymywanych emerytur. Jeśli obecnie ktoś dostaje od 935 zł do 1703,50 emerytury na rękę, to będzie objęty waloryzacją kwotową, czyli każdy z tych emerytów dostanie po prostu 57 zł na rękę miesięcznie więcej.

Dostający wyższe emerytury będą już rozliczani procentowo. I tak, jeśli ktoś otrzymuje 2068 zł na rękę, to jego świadczenie wzrośnie o 67 zł netto miesięcznie. Ktoś, kto dostaje 2594 zł na rękę, dostanie podwyżkę ok. 84 zł na rękę miesięcznie. Z kolei otrzymujący emerytury na poziomie 3404 zł, zostaną objęci waloryzacją na ponad 110 zł na rękę.

