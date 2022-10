Emigranci ślą pieniądze do Polski. Oto ile przelali od kwietnia do czerwca

Skąd płynie najwięcej pieniędzy

Pieniędzy do Polski napłynęło więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, kiedy było to około 4,6 mld zł. "Na zanotowany wzrost wpłynął głównie niższy kurs walutowy złotego oraz wyższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Holandii, Norwegii i Irlandii. Z drugiej strony, zarejestrowano spadek środków przekazywanych do Polski z Wielkiej Brytanii" - komentuje polski bank centralny.