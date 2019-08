Eurojackpot. Niewyobrażalna kumulacja, do zgarnięcia 325 mln zł!

Po raz szósty z rzędu nikt w całej Europie nie skreślił prawidłowo i nie zgarnął głównej nagrody w Eurojackopt. A to oznacza, że już za tydzień do wygrania będzie... 325 000 000 zł.

To już istne szaleństwo. Kumulacja Eurojackpot puchnie po tym, jak szósty piątek z kolei nikt nie trafił pięciu plus dwóch liczb, które dałyby główną wygraną. Było to też historyczne losowanie dla naszego kraju - odbyło się po raz setny.