Europejski producent czekoladowych mikołajów bankrutuje. Ma ogromny dług

Branża słodyczy w Europie odczuwa wzrost cen kakao, co wpływa na kondycję finansową producentów. W ostatnich miesiącach ceny kakao wzrosły do niebotycznych poziomów, co podkreślił Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu. - Paczkę DecoMorreno można dziś włożyć do sejfu, ponieważ tak zyskuje na wartości, że można ją traktować, jak lokatę - przekonywał w rozmowie z Businessinsider.pl.