Złe wieści dla miłośników słodyczy. Wedel mówi, co z cenami czekolady

Branża słodyczy dostrzega, że w sezonie jesienno-zimowym konsumenci częściej sięgają po wyroby z przewagą czekolady. Sprzedaż tych produktów wzrasta od września aż do okresu świątecznego, co wymaga dostosowania produkcji do rosnącego popytu. W tym roku producenci stanęli przed dużym wyzwaniem - wzrostem cen kakao.