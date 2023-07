Europejski raj dla turystów. Jest taniej niż nad Bałtykiem

Albania to kierunek odkrywców

W Albanii można podziwiać wspaniałe krajobrazy, obfitujące w klify, laguny, jaskinie i wyżyny. Na północy można pokusić się o wędrówkę po górach czy odwiedzenie pięknego jeziora Koman. Na miejscu można znaleźć noclegi, których ceny wahają się w granicach od 50 do ok. 800 złotych za noc. Jeśli myślimy o wyjeździe organizowanym przez biuro podróży, z oficjalnych informacji wynika, że oferty last minute zaczynają się od ok. 1500 zł za osobę za siedem nocy.