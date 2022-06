Fala konsumenckich bankructw przed nami? "Problemy będą ciągnąć się przez lata"

Z danych BIK wynika, że Polacy zaciągają coraz więcej pozabankowych pożyczek, by załatać domowe budżety. To skutek galopującej inflacji, która mocno ograniczyła dochody. Czy czeka nas fala konsumenckich bankructw. – Myślę, że to jeszcze nie jest ten czas, ale rząd powinien bacznie przyglądać się sytuacji, zbadać przyczynę - powiedziała w programie "Newsroom WP" dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. – Te osoby, które zaciągają pożyczkę w wysokości 1-2 tys. zł to nie są osoby, które stać na zaciągnięcie kredytu w banku. One nie mają zdolności kredytowej i dlatego szukają pieniędzy gdzie indziej. Jeśli są w tak trudnej sytuacji, by sięgać bo zobowiązania, na które ich nie stać, to robi się poważny problem. A te problemy będą ciągnąć się przez lata.

