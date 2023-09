Fałszywe mandaty. Oszuści podszywają się pod straż miejską

Jak donosi portal auto.dziennik.pl, przekręt "na mandat" wyszedł na jaw dzięki czujności jednego z mieszkańców Warszawy. Nie ma pewności co do tego, na jakich obszarach działają oszuści, więc niezależnie od miejsca zamieszkania powinniśmy zachować czujność. Fałszywe wezwania do zapłaty mandatu za nieprzepisowe parkowanie, bo o nich mowa, są łudząco podobne do tych prawdziwych. Jak wobec tego nie paść ofiarą przestępców?