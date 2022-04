Fatalne wieści. Oto co się stanie z cenami paliw po świętach

Przed świętami zatankujemy jeszcze co prawda taniej, ale po Wielkanocy będziemy musieli pogodzić się z podwyżkami na stacjach - prognozuje serwis E-Petrol. Już dzisiaj drożeją paliwa w rafineriach, a to szybko przełoży się na to, ile wydają kierowcy. Wzrośnie cena zwłaszcza oleju napędowego. Dobra wiadomość jest tylko dla tych, którzy używają autogazu.