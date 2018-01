Finanse partii. PiS ma najwięcej. Nowoczesna biedakiem

Partie nie najlepiej radzą sobie z pozyskiwaniem pieniędzy ze składek członkowskich. Podstawą ich finansowania są subwencje państwowe. Na wsparcie z budżetu mogą liczyć także te ugrupowania, które nie przekroczyły progu wyborczego.

I tak, liczącej kilkadziesiąt tysięcy członków Platformie Obywatelskiej udało się zebrać z tytułu składek zaledwie 371 tys. zł. 15,45 mln zł w budżecie partii pochodzi ze środków publicznych. Znacznie lepiej pod tym kątem wypada Prawo i Sprawiedliwość: co roku z subwencji może liczyć na 18,54 mln zł, a ze składek członkowskich pozyskuje ponad 3,5 mln zł.

Jeszcze więcej z tytułu składek ma Sojusz Lewicy Demokratycznej (4,31 mln zł), lecz z budżetu może liczyć jedynie na 4,31 mln zł. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymuje subwencje nieco wyższą (4,47 mln zł), ale wpływy ze składek to jedynie 81 tys. zł.

"Fakt" przywołuje pytanie posła ugrupowania Kukiz’15, skierowane do Ministerstwa Finansów, a dotyczące tego, ile z budżetu otrzymywałaby partia o tej samej liczbie posłów co Stowarzyszenie. Pytanie jest zasadne o tyle, że zwolennicy rockmana wystartowali w poprzednich wyborach nie jako partia, a jako komitet wyborców, wobec czego musi sobie radzić bez budżetowego wsparcia. Gdyby do wyborów podeszli jako partia, zastrzyk finansowy wyniósłby 7 mln zł rocznie.