FoodRentgen prześwietla jedzenie. Konsumenci ich chwalą, producenci się złoszczą

Ich raport dotyczący zanieczyszczeń kasz gryczanych dostępnych na rynku wywołał burzę. Program FoodRentgen nie zamierza kończyć swoich badań. Na początku 2020 r. planuje opublikować raport dotyczący kasz jaglanych. Organizatorzy chcieliby zająć się kolejnymi produktami, ale zdobycie pieniędzy na ten cel nie jest łatwe.

W listopadzie organizacja FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały raport, dotyczący kasz gryczanych dostępnych w polskich sklepach. Miał on dostarczyć przejrzystą informację na temat produktów oraz ich ranking. Okazało się, że w 4 na 10 kasz wykryty został glifosat - herbicyd, który może być używany do suszenia zbóż. Jego spożywanie zwiększa ryzyko wielu chorób, m.in. nowotworowych.

- Widzimy, że nasze działania mają sens. Ludzie chcą wiedzieć, co jedzą - komentuje Galicki. I zachęca do czytania etykiet.

- Dobrym rozwiązaniem jest kupowanie produktów, które mają najkrótsze składy i najmniej dodatków do żywności. Zwracajmy też uwagę na zawartość cukru. Bycie na bieżąco z informacjami z raportów, takich jak ten opublikowany przez nas, też jest bardzo pomocne. Patrząc na popularność publikacji liczymy, że będziemy w stanie tworzyć kolejne - komentuje organizator programu FoodRentgen.

- Na rynku funkcjonuje producent i konsument. Pierwsza strona wie na temat produktu więcej, druga mniej. Jeżeli producent zna jakieś negatywne, niepokojące fakty, które mogłyby np. spowodować spadek sprzedaży, to będzie miał tendencję do ukrywania prawdy - przyznaje Galicki.

- Naszym zdaniem takie działanie jest bardzo krótkowzroczne, bo w momencie, kiedy konsument dotrze do tych informacji, traci zaufanie nie tylko do produktu, marki czy producenta, ale często do całego rynku - komentuje.