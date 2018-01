FOR na wojnie z zakazem handlu

Forum Obywatelskiego Rozwoju przez najbliższe 44 dni weźmie pod lupę zakaz handlu w niedziele. Na pierwszy ogień poszła definicja handlu, która znalazła się w ustawie.



Akcja będzie prowadzona na Twitterze. To na tym portalu pojawił się dziś pierwszy „mem”. Jest w nim przywołane wyjaśnienie pojęcia „handlu”, które znalazło się w ustawie. Brzmi ono: „Należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne”.

Co nie podoba się FOR w tej definicji? „Czym różni się >>proces sprzedaży<< od sprzedaży? Czy jednorazowa sprzedaż jest już >>procesem sprzedaży<<? Czy można dokonać zapłaty np. w bonach?” – pisze fundacja. „O co chodziło posłom, gdy przyjmowali te przepisy…?!” – pyta dramatycznie FOR.

Kolejne „memy” będą się pojawiać przez następne 44 dni.