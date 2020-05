Galerie handlowe tuż przed otwarciem. Jedni się szykują, inni wypowiadają umowy

Sobota 2 maja to dzień handlowy, a więc otworzyły się m.in. sklepy spożywcze czy apteki w galeriach handlowych. Przy okazji zakupów można podejrzeć, co dzieje się w sklepach, które jeszcze niedawno były zamknięte na cztery spusty, a w poniedziałek mogą ponownie się otworzyć. W większości widać już ruch.

Czy to znaczy, że będą promocje? Z pewnością, bo w wielu sklepach widać już plakaty zapowiadające wyprzedaże o połowę ceny. Nie wiadomo na razie, jak dużej ilości asortymentu będzie to dotyczyło. W branży ścierają się dwie drogi powrotu - wielkie wyprzedaże kontra chomikowanie niesprzedanego asortymentu na przyszłoroczny sezon.

Przy okazji udało nam się podejrzeć to, co dzieje się w sklepie Primark. To właśnie w Galerii Młociny ma zostać otwarty pierwszy w Polsce i wyczekiwanych przez klientów sklep tej sieci. To, co zobaczyliśmy, nie zapowiada rychłego otwarcia. Na 4 maja nie zdążą, bo trudno przypuszczać, by miejsce rusztowań w ciągu zaledwie dnia zajęły regały z towarami.