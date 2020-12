Galerie zamknięte. Wyprzedaże tylko w sieci

Ostatni weekend przed świętami to była "handlowa panika". Sieci wyprzedawały co się da, by pozbyć się z magazynów zimowych ubrań. Wszystko przez decyzję rządu, by od 28 grudnia sklepy w galeriach były zamknięte. Kto chce kupuć na przecenie, musi szukać w internecie.

Przez kilka kolejnych tygodni do galerii handlowych nie przyjedziemy na duże zakupy, a co najwyżej do apteki czy punktu telefonii komórkowej Źródło: Flickr