Gdzie grać, żeby wygrać? Oto mapa polskich "lottomilionerów"

1258 lottomilionerów - tylu szczęściarzy jest w Polsce. Dokładnie taka grupa w przeciągu ostatnich dwóch dekad wygrała przynajmniej milion złotych w najpopularniejszych grach Totalizatora Sportowego. Sprawdziliśmy, gdzie padło najwięcej wygranych. W ten sposób powstała szczęśliwa mapa wygranych.

Gdzie grać, żeby wygrać? To pytanie zadaje sobie pewnie każdy z graczy, który choć raz na jakiś czas wysyła popularnego "lotka". Do Totalizatora Sportowego zgłaszają się sami gracze i opowiadają o tym, jakim systemem grają. Są i tacy, którzy kupony z tymi samymi liczbami puszczają w kilku miejscach. Dlaczego? Bo twierdzą, że to właśnie kolektura, a nie same liczby są szczęśliwe. Postanowiliśmy znaleźć miejsca, gdzie wygrane padają najczęściej. W tym roku w Polsce pojawiło się 45 lottomilionerów. Ostatni szczęśliwiec trafił 9 października.