Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i gradem. Czym jest "Alert RCB"?

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed burzami oraz gradem Sprawdź, co to jest "Alert RCB" oraz jak sprawdzić, gdzie jest burza.

Gdzie jest burza? IMGW przed burzami i gradem

- Na dziś prognozowane są burze. Miejscami, szczególnie w rejonie od Małopolski Zachodniej po Polesie i Roztocze burze mogą przybrać gwałtowne formy z silnymi ulewami do 40 mm, gwałtownym wiatrem do 90 km/h (lokalnie 110 km/h) i opadami dużego gradu o średnicy do 5 cm - czytamy w poniedziałkowym komunikacie IMGW.