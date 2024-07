Gdzie są kleszcze? Niedługo sprawdzimy to w specjalnej aplikacji

Strach przed kleszczami. Rośnie liczba przypadków boreliozy

W Polsce, zwłaszcza wśród rodziców małych dzieci, zauważa się czasem strach przed wyjściem np. do lasu, ponieważ można tam złapać kleszcza. Anna Wierzbicka, która od lat popularyzuje wiedzę o kleszczach i chorobach przez nie przenoszonych, uważa, że jest to związane z tym, że nauka wciąż poznaje te choroby, a w naszym kraju jest to wciąż temat względnie świeży.