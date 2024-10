Gdzie wyrzucić opakowanie po mięsie? Niektórzy robią to źle

Styropianową tackę po mięsie należy umieszczać w pojemniku na metale i tworzywa sztuczne (żółtym). To samo dotyczy pochłaniacza, który umieszczany jest pod mięsem. Warto uprzednio usunąć większe resztki mięsa, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (czarnego). Trzeba pamiętać, że resztek zwierzęcych nie wolno wrzucać do pojemnika na odpady BIO.