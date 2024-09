Gdzie wyrzucić opakowanie po przyprawach? Wielu popełnia błąd

Ze względu na zawartość aluminium lub folii, puste opakowania po przyprawach nie nadają się do recyklingu razem z kartonami.

Według informacji umieszczonych na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, papierowo-foliowe opakowanie po przyprawach powinno wyrzucać się do odpadów zmieszanych , czyli czarnego pojemnika na śmieci .

Tego typu drobne odpady najczęściej przerabiane są na jeszcze mniejsze ścinki, które jako paliwo alternatywne spalane są w specjalistycznych spalarniach odpadów, dając mieszkańcom prąd i ciepło. Z kolei same przyprawy bez opakowania powinny trafić do pojemnika na bioodpady.

Wiele osób mmoże mieć także kłopot z segregacją pustych butelek po oleju . Jeśli chodzi o olej, który używamy w kuchni, opróżnioną butelkę powinniśmy wrzucić do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do żółtego worka . Ważne jest, aby pamiętać, że nie musimy myć opakowania przed wyrzuceniem.

Z kolei puste pojemniki po oleju silnikowym nie powinny trafiać do żółtych pojemników na odpady. Nie wolno również wylewać resztek oleju do kanalizacji. W większości przypadków urzędnicy powinni skierować nas do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie takie odpady są prawidłowo utylizowane.