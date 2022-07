Gigantyczne podwyżki cen mięsa. Oto na co musimy się szykować

Jego analitycy oceniają, że w 2022 r. spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 41 kg na mieszkańca w 2021 r. do 39 kg, a wołowiny z 2,5 kg do 2,4 kg. Jeśli natomiast chodzi o spożycie drobiu, to spadek wyniesie z 28,5 do 28 kg na mieszkańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) prawdopodobnie zmaleje o ok. 3 kg do 73,5 kg na mieszkańca.