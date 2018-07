Gminy zadłużone na 58 miliardów zł. Jedna z nich to bankrut do likwidacji

Nie ma gminy w Polsce, która na mieszkańca miałaby większe zadłużenie niż Ostrowice. Dług na osobę tam to 18,6 tys. zł. Tylko 79 gmin nie ma żadnych zobowiązań.

Z kolei gminy z największym długiem przypadającym na jednego mieszkańca to Ostrowice, Rewal i Byczyna – wszystkie z województwa zachodniopomorskiego. Zobowiązania w nich przekroczyły 10 tys. zł per capita. Zadłużenie Ostrowic wynosi obecnie 46,9 mln zł. To efekt kredytów, zaciąganych m.in. w parabankach. Nie skończyło się to najlepiej. W 2014 r. ówczesny wojewoda zachodniopomorski wszczął proces likwidacji gminy i do 2019 r. ma ona przestać istnieć.