Godziny otwarcia sklepów w długi weekend. Oto kiedy bez problemu zrobisz zakupy

W jakich godzinach czynne są markety w środę przed Bożym Ciałem? Godziny otwarcia są takie, jak w każdy dzień roboczy, a niektóre sieci nawet je wydłużyły. Na taki ruch zdecydowała się Biedronka, choć nie dotyczy to wszystkich jej sklepów. Jak podaje właściciel tej sieci, ponad trzy tysiące sklepów będzie czynnych co najmniej do godziny 22, w tym ponad 1,8 tys. - co najmniej do godziny 23.